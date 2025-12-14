「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われた。全試合終了後に、溝口勇児ＣＯＯがリングに上がり、因縁の“孤高の闘神”飯田将成に対戦を呼びかけた。興奮冷めやらぬリング上に立った溝口氏は「おい、飯田。見てるか、お前。へたれ、見てるか？お前。臆病者、小心者、子猫ちゃん。こういう口