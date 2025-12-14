【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）【映像】涙腺崩壊…長女からパパへの「手紙」元日本代表FW・柿谷曜一朗のサッカー人生フィナーレを飾る引退試合で、主役を最も泣かせたのは家族からのサプライズだった。長女が父へ贈った純粋な手紙は、中継を見ていたファン・サポーターの涙腺を崩壊させた。12月14日に「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試