自民党の鈴木幹事長は14日、衆議院の議員定数の削減法案について「成立に向けたスケジュールが見えれば、国会の会期の延長も選択肢の一つだ」と述べた。今の国会の会期末が17日に迫る中、自民党と日本維新の会が提出した定数削減法案は、いまだ審議に入っていない。岩手・盛岡市の会合で鈴木氏は、「成立に向けてのスケジュールというものが見えたならば、その成立までの間、会期を延長するということも、選択肢の一つである」と述