『お金がたくさん必要な犬種』５選 犬には年間平均35万円前後かかると言われています。しかし、犬種によってはそれ以上に費用がかかることも珍しくありません。ここではお金がたくさん必要な犬種を紹介するので、お迎えを検討している方は現在の家計状況と比較してみましょう。 1.ラブラドールレトリバー ラブラドールレトリバーは大型犬の中でも人気の高い犬種です。しかし、大型犬ということもあり