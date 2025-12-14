＜GoodsPress Web 編集部員が買ってみた！使ってみた！＞遅ればせながらインナーダウンデビューしました。これいい。もこもこにならず、屋内で着ていてもおかしくない（たぶん）。勢い余った2着買ってしまったほど。ただ着てみて思ったのが、インナーというだけあって、冬真っ盛りにアウターとして使うのはさすがに心許ない。それにアウターにするには見た目にちょいと違和感が…。 ▲左が無印良品の「軽量ダウンポケッタブルノー