モデルの益若つばささんは12月13日、自身のInstagramを更新。ブランドディレクターを務める、新たなユニセックスブランドを立ち上げることを報告しました。【写真】益若つばさ、新ブランドの立ち上げを報告！「大好きで尊敬する神」益若さんは「益若つばさ、新たにブランド立ち上げます！ 名前は『MEND』メンドです！」とつづり、初めて男性も対象としたユニセックスブランドを立ち上げることを報告。「実は2年間コツコツこっそり