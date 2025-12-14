巨人の森田駿哉投手と横川凱投手が１４日、都内でトークショーを行った。横川は先発、中継ぎを合わせて自己最多となる２５試合で２勝、防御率２・５９をマーク。プロ７年目で最も長く１軍で時間を過ごした。今季以上の飛躍が期待される来季へ向け「まずはチームがリーグ優勝と日本一。日本一を経験したことがないので、経験したい思いがありますし、個人的にはローテーションに絶対に入って圧倒した成績を残せるように頑張りま