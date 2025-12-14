お笑いコンビ・スピードワゴンの井戸田潤（53）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が14日、第2子出産を報告した。自身のインスタグラムで明らかにした。【写真】「幸せオーラ眩しい」初のマタニティフォトを公開した井戸田潤の妻・蜂谷晏海2人は蜂谷はインスタグラムに連名の文書を掲載し、「本日の朝8時30分頃第二子となります、男の子を出産いたしました」と報告。母子共に健康であることを伝え「4人で迎えるクリスマス。サンタさ