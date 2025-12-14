PEACH JOHNが『Emily in Paris』とのコラボレーションコレクションを2025年11月26日（水）に発売！ドラマの主人公エミリーのファッションにインスパイアされた新作アイテムが登場します。下着、ルームウェア、ファッション雑貨など、全5型がラインナップ。アイコニックなデザインに加え、実用性もしっかり兼ね備えたアイテムが勢揃い。エミリーのパリジェンヌスタイルを手に入れるチャンス。 『Emily in