空手の全日本選手権最終日は14日、東京・日本武道館で行われ、個人組手の決勝で男子は阿部遥佑（法大）が前回覇者の崎山優成（香川・高松中央高職）を7―5で破り、初優勝した。女子は崎山紬（京産大）が2連覇を狙った小堂利奈（青森県競技力向上対策本部）を3―2で下し、初制覇を果たした。形の男子は本一将（エージーピー）、女子は三島きり（アサヒフォージ）がともに初めて制した。