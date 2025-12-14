ソフトバンクの川村友斗外野手（26）が不退転の決意で来季に臨む。14日、福岡市内であったトークショー「SPECIALTALKSHOW＝1891」に参加した川村は「来年ダメだったらダメという感じ。後悔なく過ごす1年にしたい」と強い覚悟を示した。今季は開幕1軍スタートも結果を残すことができず、4月上旬に出場選手登録抹消。5月の2軍戦では右手有鉤（ゆうこう）骨骨折も経験した。1軍の出場は15試合にとどまり「今年は野球した気が