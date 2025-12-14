複合商業施設「ボス・イーゾ・フクオカ」のテナントに勤める30代の男性社員によると、事件が起きたとして店を閉めるよう求めるメッセージが午後5時半ごろに従業員に伝えられたという。本来は午後10時までの営業で、男性は「怖い。明日の営業もどうなるのか分からない」と話した。午後8時開演の芸能人のトークライブに参加しようと商業施設を訪れた福岡県福津市の50代女性は「会場に来たら張り紙がしてあった。『諸般の事情で臨