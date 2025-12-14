きのう白鷹町の路上で70代の男性が体から血を流した状態で倒れているのが見つかり、その後、搬送先の病院で死亡が確認されました。警察は事件と事故の両面から捜査しています。 【写真を見る】白鷹町の路上で血を流し倒れている男性見つかる男性はその後死亡 警察と消防によりますと、きのう午前11時すぎ、白鷹町大瀬の路上で「人が倒れている」と通行人から119番通報がありました。 倒れていたのは白鷹町に住む無職の70代男