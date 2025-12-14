きょう午後6時半ごろ、山形県南陽市の住宅密集地で、建物1棟が全焼する火災がありました。この火災によるけが人や、逃げ遅れの情報は入っていません。 警察や消防によりますと、きょう午後6時半ごろ、南陽市宮内で個人が所有する建物1棟が全焼する火災がありました。 出火当時、建物の中に人はおらず、けが人はいないということです。 また、この火災で、燃えた家の西側に隣接する家の壁と車庫が一部、焼けたということです。