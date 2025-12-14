元こぶしファクトリーの広瀬彩海（26）と浜浦彩乃（25）が14日、都内で初のツーマンライブを開催した。こぶしファクトリーの楽曲「亀になれ！」ら計17曲を披露。息の合ったパフォーマンスでファンを魅了した。こぶしファクトリーは2020年に惜しまれつつも解散した。解散後初となるツーマンライブ。会場に集まった「こぶし組」（ファンの総称）からは「あやかー」「はまちゃーん」の声が飛び交い、ライブ前から熱気に包まれた。