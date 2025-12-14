香港で、政治活動への締め付けが強まる中、代表的な民主派政党「民主党」が、解散を決定しました。香港で、政府に批判的な民主派政党は消滅することになりました。香港で代表的な民主派政党「民主党」は15日、党員による投票で9割以上の賛成により正式に解散することを決定しました。1994年に設立された「民主党」は民主化を訴え支持を広げましたが、2020年に中国政府が主導し香港国家安全維持法が施行されると、選挙制度も変更さ