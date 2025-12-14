モデルでタレントの大河内志保さん（54）が2025年12月8日、自身のインスタグラムを更新し、黒いミニ丈ワンピース姿を披露した。「全てが感動でした」大河内さんは、すし店を訪れたそうで、「お寿司は上海蟹が珍しかったです」「全てが感動でした」と振り返った。黒いミニ丈ワンピ姿の自撮りショットや、食事の様子などを投稿している。インスタグラムに投稿された写真では、黒いミニ丈ワンピにストッキングをあわせたコーデ。ネッ