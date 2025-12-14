１４日午前２時頃、山形県酒田市の養豚場「平田牧場第一農場」で、「豚舎が燃えている」と警備会社から１１９番があった。約６時間後に消し止められたが、豚舎１棟を全焼した。飼育していた豚約４７０頭が死んだとみられる。酒田署によると、当時、豚舎に人はおらず、けが人はいなかった。