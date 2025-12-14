「サーキットのリトルエンジェル」こと葵成美が、ミスFLASH2025の卒業グラビアで“和”に染まった。「これまで何度か雑誌でグラビア撮影をしていただいたのですが、和のテイストはやったことがなくて。しっとりした感じや、親近感のあるテイストに憧れて、私が提案しました!今年はプライベートで浴衣を着られなかったので、着られてよかったです。地元の三重県に住んでいたころは『亀山市関宿納涼花火大会』という、有名な花火