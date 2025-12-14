「二十歳という節目なので、何事にも挑戦する年にしたいです」10月に二十歳の誕生日を迎えた南みゆか。11月24日をもってアイドルグループ「O2」からの卒業を発表したばかりだ。「19歳になったとき、もう10代最後だと振り返ったんです。憧れだったアイドルになれて、グラビアにも挑戦させてもらい、本当に恵まれた環境にいるんだとあらためて感謝しました。ただ、一度しかない人生、もっと大きな夢に向かって勝負したいと思うよう