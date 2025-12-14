「奄美大島の海や川など、たくさんの自然のなかで、ありのままの私を見てもらおうと思って撮影に臨みました。現地のご飯やスタッフの方が用意してくださる料理がおいしすぎて、3日間で3キロ太ったのは内緒です（笑）」このたび初めての写真集を刊行する役野満里奈。「やくまんちゃん」というニックネームどおり、麻雀が大好き。「コロナ禍で空いた時間が増えたとき、当時勤めていた会社の先輩方に教えていただいたのがきっかけで