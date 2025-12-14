現地12月13日に開催されたベルギーリーグの第18節で、日本人７選手が所属するシント＝トロイデン（STVV）は、ホームで強豪アンデルレヒトとアウェーで対戦。上位対決に１−２で敗れた。この試合で先制ゴールを決めたのが、そのアンデルレヒトからレンタル中のFW後藤啓介だ。53分、PKのキッカーを任されると、相手GKの逆を突いて、ゴール右にきっちり決めてみせた。20歳の日本代表ストライカーは、これがリーグ戦今季６点目。