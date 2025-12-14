北海道内は急速に発達している低気圧が北海道を通過する影響で、あすにかけて暴風雪など大荒れの天気になる見通しです。大雪警報が出ている帯広市では午後から本格的に雪が降り始めました。道内はきょうからあすにかけて急速に発達した低気圧が通過する影響で、あす午後6時までの24時間降雪量は多いところで太平洋東部で60センチ、オホーツク海側北部で80センチと予想されています。帯広市民「また春先みたいな大雪にはなっ