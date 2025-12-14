Netflix映画『10DANCE』(2025年12月18日(木)配信)から、竹内涼真さん、町田啓太さん、土居志央梨さん、石井杏奈さんが魅せる圧巻のダンスシーンを捉えた場面写真が解禁された。公開された写真には、“ダンス界のトライアスロン”と呼ばれる過酷な競技に挑んだ4人の、プロも認める本格的なダンスの瞬間が収められている。【写真】4人が魅せる圧巻のボールルームダンス。黒い衣装で統一された美しいフォーメーション竹内涼真×土居志