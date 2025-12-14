1.皮膚の乾燥 白い粉の正体であるフケは、皮膚の乾燥が一因と考えられます。 通常、皮膚のうるおいは適度な皮脂によって保たれています。しかし、乾燥する季節に暖房器具を使用していると、被毛があっても皮膚表面の角質がはがれ、フケが出やすくなるのです。 特に、高齢の猫や肥満の猫は毛づくろいが十分にできず、被毛表面の汚れが残り、フケが目立つことがあります。とはいえ、シャンプーのしすぎも原因となる