グラビアアイドルで女優の高橋凛（35）が13日、自身のインスタグラムを更新。ジムウエア姿を披露した。 【写真】きれいな腹筋は努力のたまものです 「おばあちゃんになっても筋トレしてたい」と投稿。「ジムウェアがかわいいとテンションあがる筋トレ頑張れちゃう」とつづった。「グレーと白のセットアップどっちも違う良さがあるよね」と記し、グレーと白のトレーニングウエア姿の写真を掲載。クッキリと