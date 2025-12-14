女優・蒔埜ひな（まきの・ひな＝21）が1st写真集（タイトル未定、光文社）を自身22歳の誕生日である2026年2月12日に発売する。高校時代には「春高バレー」出場経験を持つ清純派ヒロインの輝きを詰め込んだ作品。このほど、先行カットや蒔埜のコメントが公開された。 【写真】バレー仕込みの鍛えた姿しっとり感も両立蒔埜ひなが輝きすぎている！ 撮影は南国・沖縄で敢行。時にかわいらしく、時にカッコよく、