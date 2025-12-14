フジテレビの佐久間みなみアナウンサーが、ハリネズミと触れ合う様子を披露し、反響を呼んでいる。佐久間アナは１４日、インスタグラムに「たくさんの小動物たちと触れ合った日。」と題して書き出し、黄色の手袋をつけてハリネズミを両手で包み込むように持ち上げる様子をアップ。「ハリネズミの針はあまり痛くなく、ゴムのような感触で驚き」と振り返り、「鼻がヒクヒク動く姿も、つぶらな瞳も。とてつもなく可愛くて癒されま