侍ジャパン前監督で日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝64）が14日、埼玉県比企郡嵐山町の国立女性教育会館で開催された安岡正篤没後42年「令和瓠堂忌」（瓠堂＝こどう＝は安岡氏の雅号）で講演を行った。思想家・陽明学者で、戦前戦前に政財界のトップリーダーの「指南役」を務め、「平成」の元号考案者としても知られる安岡正篤氏。「現役を引退後、いろいろなことを学ぼうと思ったきっかけが安岡さ