King & Princeの7枚目アルバム『STARRING』（12月24日発売）の楽曲情報が14日、一挙公開された。【動画】King & Prince 7枚目アルバム『STARRING』クロスフェードPart2先日、M1「Theater」からM6「Darling」（永瀬廉）までのクロスフェードPart1がKing & PrinceのオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開され、「とんでもないアルバムくるなこれ」「全部良い曲で作詞作曲が気になる！」「アルバム発売が本当に楽し