日本ハムの公式チア、ファイターズガールのインスタグラムが１４日に更新され、新メンバー１４名が決定したことが発表された。本拠地エスコンスタジアムで撮影された１４人の写真を投稿。「ファイターズガール新メンバーオーディションが開催され２０２６シーズンの新メンバー１４名が決定しました」と報告された。継続メンバーを含めた２０２６ファイターズガールについては、改めて発表される。ファンからは「ようこそエス