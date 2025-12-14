プレミアリーグのブライトンで頭角を現し、2022年にBIG6のトッテナムに移籍したイヴ・ビスマ。近年はその素行が問題視されており、先日には2度目となる笑気ガスを吸引する動画がSNSに流れ、謝罪するに至った。そんなビスマだが、笑気ガスを吸うようになったのはある出来事が原因だという。『THE Sun』が報じている。それが複数回に渡る強盗被害だ。2024年の夏には休暇先で、催眠ガスを浴びせられ、5000万円相当の高級時計を奪われ