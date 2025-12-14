親子でクリスマス気分を味わってもらおうときょう下松市で「KRYクリスマスファミリーフェスティバル」が開かれました。スターピアくだまつで開かれた「アイ工務店プレゼンツKRYクリスマスファミリーフェスティバル2025」午前と午後の部、合わせておよそ1500人以上の親子が参加しました。新型コロナウイルスの影響もあり2019年以来の6年ぶりの開催となったKRYのクリスマスイベント。サンタクロース姿の上田