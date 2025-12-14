俳優の寺田心（17）が、14日に放送されたTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。芸能界引退を踏みとどまった本音を明かした。子役としても活躍した寺田の芸能人生を振り返る企画。そこで10歳の頃に引退を考えたというエピソードを告白した。人気絶頂だったころだが「芸能界引退」について「しようかなと凄く考えていた時期がありました」と本気で悩んでいたという。ブレークしていた当時は毎日仕事。「ありが