パドレス・松井裕樹投手が１４日までに自身のインスタグラムを更新。結婚７周年を報告した。松井は「結婚７周年いつもありがとう毎日が楽しいのはあなたのおかげです」とつづり、妻で女優の石橋杏奈と海辺で手をつなぎ、笑顔で歩くショットを公開した。この投稿には「ご結婚記念日、おめでとうございます」「めっちゃいい写真」「こちらまで幸せになります」「最高の夫婦すぎてずっと推せる」「なんかお二人似てる」など