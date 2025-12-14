よしもと福岡劇場が14日、公式サイトを更新。この日開催予定だった「宮川大輔×ケンドーコバヤシ トークライブ あんぎゃー福岡公演」の中止を発表した。午後8時開演予定だったトークショー。公式サイトでは午後7時ごろに中止を発表、理由について「諸藩の都合により」と説明した。「公演を楽しみにして頂いておりました皆様におかれましては、ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません」と謝罪し、チケットの払い戻しを