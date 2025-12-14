ＴＢＳの山形純菜アナウンサーが１４日までに自身のＳＮＳを更新し、プライベートショットを公開した。山形アナはインスタグラムに「すっごく寒いから夏休みの思い出を毎日、陽にあたっていたから元気でした！日差し大事！ちょこちょこ更新します」とつづり、アロハポーズのショットやヤシの木をバックに大きくピースする姿などを披露した。この投稿には「夏休みの想い出の更新ありがとうございます」「素敵だな〜〜」「山