アメリカで行われたスノーボードのワールドカップ、女子ビッグエアで熊本市出身の鬼塚雅選手が優勝しました。決勝では3回滑り、得点の高い2回の合計で順位が決まります。熊本市出身の27歳、鬼塚雅選手は、1本目から安定したトリックで上位につけます。一時は逆転されますが、運命の3本目。大技を決めて再び首位に立ち、およそ6年ぶりの優勝を飾りました。★鬼塚雅選手「信じられません。CAB12にたくさん時間を費