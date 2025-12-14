肥薩おれんじ鉄道に「八代亜紀」さんのラッピング列車がお目見えし、八代駅で出発式がありました。八代さんの功績を後世に伝えるため企画され、出発式では八代白百合学園高校 吹奏楽部が「舟唄」などを演奏しました。14日から八代と鹿児島県の川内間を運行します。