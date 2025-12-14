北海道警札幌手稲署は１２日、札幌市内の４０歳代男性が現金計約１億１６００万円をだまし取られる詐欺被害に遭ったと発表した。発表によると、男性は８月１３日に、投資家を名乗る男からＬＩＮＥでスマートフォンに連絡を受けた。その後、株の投資を勧められ、１１月１９日まで指定された口座に複数回にわたって現金を振り込んだという。投資で出た利益を引き出せなかったことから不審に思って警察に相談し、被害が判明した。