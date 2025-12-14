菊花賞馬アーバンシックは10着に敗れた。レース前半からスローペースとなり、中団で我慢しきれずに向こう正面では先頭へ。先頭に立ってからはリラックスして走れているように見えたが、直線に入ってからは早々に脚色が鈍り後退。ヨーロッパの強いメンバーを相手に抵抗が出来なかった。10着アーバンシックC.ルメール騎手「スローペースでした。バックストレッチで前に行く判断をしました。道中はとてもリラックスして走れていま