12月14日、中山競馬場で行われたG3・カペラステークス（ダ1200m）は、1番人気のテーオーエルビスが圧巻の走りで重賞初制覇を飾った。5馬身差の2着には2番人気のヤマニンチェルキ。カペラS、勝利ジョッキーコメント1着テーオーエルビス鮫島克駿騎手「もう強いのひとことですね。最後はしっかり切れてくれますし、砂被ったり、馬込みの中でも怯まずに競馬をしてくれるので、乗っている方としても進路が作りやすいです。最初乗せ