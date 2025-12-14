吉高由里子さんの3年ぶりの舞台は、出演を熱望していた蓬莱竜太さんの作・演出する『シャイニングな女たち』。今の自分と対峙させられるような感覚になる作品です「蓬莱さんの作品は、“演劇を観てきた”とは思えないぐらい、自分の中で忘れかけていた感情を奥底から取り出されたような感覚になるんです。誰かと共有するんじゃなく、何がどう響いたかを自分自身の心の中で確かめていくような作品で、いま生きている自分と対峙させ