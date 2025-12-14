事件のあった商業施設付近＝14日午後6時52分、福岡市中央区14日午後5時ごろ、福岡市中央区地行浜2丁目の商業施設内で「女性が背中から刺されている」などと通報があった。福岡県警によると、40代の男性と20代の女性が男に刃物のようなもので傷つけられ、救急搬送された。いずれも意識はある。男は逃走、県警は殺人未遂容疑で調べている。県警によると、男は身長160センチぐらい。黒い服を着ており、眼鏡と白いマスク、黒い帽子