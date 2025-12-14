オーストラリア・シドニーの有名ビーチで銃撃事件が発生し、これまでに9人が死亡しました。現場では当時、ユダヤ教の祭りが開かれていました。シドニーにある有名ビーチボンダイビーチ付近で14日、銃撃事件が発生し、警察当局によりますと、これまでに子どもを含む9人が死亡しました。また、ニューサウスウェールズ州の救急当局によりますと、12人が病院に搬送されたということです。警察当局は銃撃犯のうち1人を射殺し、1人は重体