定年退職で受け取る退職金は、何十年もの長きにわたり頑張り続けた自分自身への、いわば最高の「ご褒美」です。しかし同時に、このまとまったお金は、これからの長い老後を安定して支える「最も大切な原資」でもあります。今回は、老後も安心を手にする人の賢明な行動と、貧乏になってしまう人が陥りがちな行動を比較しながら、退職金の「本当の価値」について考えてみましょう。一生貧乏になってしまう人がやってしまう「退職金の