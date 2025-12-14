12月14日に行われたWTT（ワールドテーブルテニス）ファイナルズ香港で、中国の王楚欽選手は男子シングルス準決勝を前に、負傷によりリタイアを発表しました。また、中国の林詩棟選手は日本の張本智和選手に3対4で惜敗し、決勝戦進出はなりませんでした。男子シングルス決勝戦はスウェーデンのトルルス・モーレゴード選手と張本智和選手の間で争われます。（提供/CRI）