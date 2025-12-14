ミスFLASH2025の卒業グラビア第2弾として、葵成美さんがFLASHに登場しました。彼女自身の提案により、初めてとなる和風グラビアを披露しました。【写真】砂付きボディにドキッ葵成美さんがビーチで開脚ポーズ「今年はプライベートで浴衣を着られなかったので、着られてよかったです」と語る通り、可憐な浴衣姿とFカップのプロポーションは必見です。今回公開されたのは、庭園をバックに、縁側で撮影されたカット。エンジ色に花柄