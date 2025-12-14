台湾メディアの東森新聞によると、13日に台湾から北海道へ飛行していたタイ・エアアジア機内で乗客のスーツケース内のモバイルバッテリーから発煙・発火した。機内は灰色の煙で満たされ、刺激臭がし、ひっきりなしに咳き込む乗客もいて、緊迫した状況となった。客室乗務員がペットボトルの水で消化に当たった。モバイルバッテリーの持ち主は消火活動中に軽いやけどを負い、乗務員が応急処置した。モバイルバッテリーの持ち主を除い