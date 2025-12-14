¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀµÌÚÃÒÌé³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬14Æü¡¢ËÜÎÝÂÇ20ËÜ¤ÈÎ¾¼ê¥¹¥¤¥ó¥°·ÑÂ³¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï¤±¤¬¤Î±Æ¶Á¤Ç17»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖSPECIALTALKSHOW¡á1891¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÀµÌÚ¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤Ï1Ç¯´Ö¤±¤¬¤Ê¤¯Àï¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó20ËÜÂÇ¤Á¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¤Ä¤«¤à¤â¡¢4·î18Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¶õ¿¶¤ê¤·¤¿¸å¤Ëº¸¸ª¤òÉé½ý¡£Æ±